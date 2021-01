Calciomercato Milan – Meite, oggi nuovo incontro con il Torino | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: le ultime su Meite

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, fornisce gli ultimi aggiornamenti su Soualiho Meitè. Il centrocampista del Torino dovrebbe essere schierato titolare questa sera contro il Milan.

La trattativa per Meite è impostata sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Oggi, come detto, Milan e Torino si affronteranno e avranno dunque l'occasione di parlare dell'ivoriano. Maldini e Massara ci stanno pensando, anche se non è l'unico nome seguito per la mediana.