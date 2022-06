Calciomercato Milan – Dalla Turchia: “Trabzonspor vicino a Ballo-Touré”

Potrebbe concludersi in questa sessione estiva di calciomercato , dopo appena una stagione nel Milan , l'esperienza di Fodé Ballo-Touré in maglia rossonera.

Arrivato la scorsa estate dai francesi del Monaco per 5 milioni di euro, il terzino sinistro franco-senegalese non ha trovato molta fortuna alla corte di Stefano Pioli .

Non stupisce, dunque, che Ballo-Touré possa lasciare il Milan nel calciomercato estivo per cercare la fortuna presso altri lidi. Magari, in un'altra squadra campione in carica del proprio campionato.

Il vice in rossonero di Theo Hernández, secondo le informazioni in possesso del giornalista turco, si trasferirebbe dunque a Trebisonda in cambio di una cifra compresa tra i 3 ed i 3,5 milioni di euro. Attendiamo, nelle prossime ore, conferme o smentite su questa possibile operazione in uscita del club di Via Aldo Rossi. Botman in bilico? Le due alternative del Milan sul mercato >>>