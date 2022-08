Calciomercato Milan – Mediana, idea João Gomes. Ma quanta concorrenza!

João Gomes, centrocampista del Flamengo, botto finale del calciomercato del Milan? Il giocatore piace, però, non soltanto ai rossoneri ...

Il Milan, in questi ultimi giorni di calciomercato estivo, vorrebbe prendere un centrocampista. João Gomes, classe 2001, 'volante' del Flamengo, è l'ultima idea rossonera per rinforzare la mediana della squadra di mister Stefano Pioli. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.