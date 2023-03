Mbappé e la fede rossonera: “In Italia? Solo al Milan”. Sogno o altro?

Kylian Mbappé, attaccante del PSG, da piccolo tifava per il Milan. Ecco perché, l'altro ieri, ha fatto una battuta che fa sognare i rossoneri

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Kylian Mbappé, attaccante del PSG, accostato al Milan per via di una battuta fatta dal fuoriclasse francese, classe 1998, lunedì sera a margine della serata di gala della FIFA per l'assegnazione del premio del miglior giocatore per la stagione 2021-2022.

Mbappé al Milan, ha chiarito subito la 'rosea', è uno scenario di calciomercato impossibile. Sebbene, in realtà, il giocatore della squadra di Christophe Galtier possa svincolarsi teoricamente già dal prossimo mese di gennaio 2024, per poi scegliersi un nuovo club nel successivo mese di giugno, come da contratto con i parigini.

Mbappé-Milan? Ecco il perché di questo amore — La frase pronunciata da Mbappé, ad un amico italiano che lo conosce dai tempi del Monaco e che, dopo trascorsi all'Inter, è attualmente dirigente della Lega Calcio, è di quelle che fanno scalpore. Gli ha detto che tutti lo aspettano in Italia. E per la 'rosea', conoscendo il suo passato nerazzurro, Mbappé gli ha risposto: «Se vengo, sarà solo per il Milan».

Il debole di Mbappé per il Milan risale all’infanzia quando trascorreva molte giornate in casa dei Riccardi di Bondy. La signora Béatrice era la sua babysitter e il marito Nicola, di origini bergamasche, lo educava al tifo per il Milan, facendogli vedere le partite di Champions League con i figli Antonio e Gaetano.

Trattativa impossibile. Ingaggio annuale mostruoso — Fu lui a regalargli la maglia di Robinho, con cui Mbappé fu immortalato in un documentario sui giovani talenti della periferia di Parigi. Passione rossonera confermata anche a 'La Gazzetta dello Sport' in occasione del rinnovo con il PSG. «Un legame speciale, dicevo sempre che in Italia avrei giocato solo per il Milan».

Concetto ribadito l’altra sera, ma difficilmente concretizzabile. Anche perché Mbappé prende 32 milioni di euro netti a stagione, che arrivano a 92 con le rate del premio alla firma riconosciutogli dai parigini. Fuori portata per il Milan e qualsiasi club italiano. Milan, Maldini piazza un colpo di mercato in Serie A >>>

