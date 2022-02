Calciomercato Milan – Idea Mazraoui a zero per giugno: il punto | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan potrebbe pensare di acquistare a parametro zero Noussair Mazaroui a giugno

Nonostante il mercato sia attualmente chiuso, il Milan pensa già ai prossimi colpi per l'estate. Oltre ai vari Sven Botman e Renato Sanches, accostati da tempo al club di via Aldo Rossi, i rossoneri potrebbero rinforzare ulteriormente la fascia destra di difesa. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito, il Milan starebbe valutando il nome di Noussair Mazraoui, calciatore che si libererà a parametro zero, al termine di questa stagione, dall'Ajax. Sul classe 1997 ci sono anche gli occhi di Barcellona - che ha già chiesto al suo agente, Mino Raiola, delle informazioni sul suo assistito nei mesi scorsi - e Borussia Dortmund. In ogni caso, Maldini e Massara non hanno ancora avviato una trattativa, ma starebbero valutando se affondare meno o il colpo. Milan, colpo in estate dal PSG? Le ultime news di mercato >>>