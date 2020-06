Calciomercato Milan – Max è il nome nuovo per la fascia sinistra

CALCIOMERCATO MILAN – Fra le tante zone di campo che il Milan deve rafforzare, c’è anche quella che riguarda la parte sinistra della difesa. Il solo Theo Hernandez, infatti, non basta. Diego Laxalt, che lo scorso gennaio è tornato in rossonero solo per tappare il buco lasciato da Ricardo Rodriguez, verrà nuovamente ceduto. Questa volta, lo si cercherà di cedere a titolo definitivo. Stesso discorso vale anche per lo svizzero ex Wolfsburg.

Ecco perché, gli esperti di calciomercato, hanno riferito la notizia dell’interessamento da parte del Milan per Philipp Max dell’Augsburg. Tedesco classe 1993, è in grado di giocare su tutta la fascia sinistra, sia come terzino che come laterale di centrocampo in un ipotetico 4-4-2. In questa stagione Max ha fatto molto bene con il suo club in Bundesliga.

Ad oggi, 28 presenze totali condite da 8 gol e 5 assist. La valutazione del giocatore è di circa 15 milioni di euro, che il Milan potrebbe ricavare, almeno in parte, cedendo i 2 sopracitati Laxalt e Rodriguez. Inoltre, Max gode del pieno gradimento di Ralf Rangnick, sempre più vicino a prendere le redini del club rossonero in vista della prossima stagione. Resta da capire se Rangnick arriverà per fare l’allenatore o il dirigente a tutto tondo per la parte sportiva. Ciò che per ora è certo, è che Ivan Gazidis sta impostando il mercato coordinandosi con lo stesso Rangnick.

Nel frattempo la squadra rossonera, dopo aver osservato un giorno di riposo per la giornata di ieri, oggi, ne farà un altro. Gli allenamenti in vista della partita di lunedì sera contro il Lecce, riprenderanno domani.

