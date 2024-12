Calciomercato Milan – Mastantuono, rossoneri in corsa. E il Real Madrid…

Calciomercato Milan , i rossoneri potrebbero andare alla ricerca di qualche giocatore a gennaio per rinforzare la rosa di Paulo Fonseca . Non solo: la dirigenza del Diavolo rimane concentrata sui talenti in giro per il mondo. Ecco le ultime novità su un calciatore argentino molto promettente.

Calciomercato Milan - Mastantuono, assist al Diavolo? Il Real Madrid si ritira

Franco Mastantuono, come scrive il quotidiano Marca, non sarebbe più un obiettivo del Real Madrid. I blancos, infastiditi dal comportamento dell'entourage del fantasista minorenne, avrebbero deciso di puntare su altri obiettivi per il futuro. I madrileni non avrebbero gradito il rinnovo del giocatore con il River Plate che era in scadenza. La speranza di Perez era quella di chiudere l'affare di calciomercato per meno del valore della clausola rescissoria da 45 milioni di euro stabilita dopo il prolungamento. Alla corsa per Mastantuono, conferma Marca, ci sarebbe ancora il Milan: i rossoneri sarebbero molto attenti al 17enne, ma non vorrebbero avvicinarsi alla cifra alta della clausola.