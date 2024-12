Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Diavolo in gioco per Mastantuono”

Mastantuono, adesso, sta onorando la maglia dei Millonarios ma, allo stesso tempo, l'Europa lo sta chiamando. Come riportato dal quotidiano sportivo spagnolo AS, il Milan vuole mettersi in gioco per acquistare il centrocampista. L'intenzione dei rossoneri sarebbe quella anticipare l'importante concorrenza di altre big europee come Real Madrid e Barcellona.