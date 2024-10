Come? Intavolando l'operazione con mesi e mesi di anticipo. Missione complicata: il River Plate non ha fretta di vendere il suo giocatore, che diventerà maggiorenne soltanto il prossimo 14 agosto 2025 . Ma il Milan vuole provarci seriamente per questo talento generazionale .

Il suo futuro è tutto da decidere. Per convincere la società di Baires ad aprire alla sua cessione a un prezzo più accessibile, magari, potrebbe esserci una carta da giocare per il Milan: rimandare lo sbarco in Europa di Mastantuono al 2026, lasciando il giocatore in prestito al River Plate di modo che finisca il suo percorso di maturazione.