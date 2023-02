Massara corteggiato dalla Juventus: ecco perché piace ai bianconeri

Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, corteggiato dalla Juventus, club alla ricerca di un dirigente capace in quel ruolo. Le ultime

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha ribadito come la Juventus abbia messo Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, nel mirino per assegnarli il medesimo incarico nel club di Corso Galileo Ferraris a partire dalla prossima stagione. Ma perché proprio Massara, tra l'altro sotto contratto con il Diavolo fino al 30 giugno 2024?

Per il quotidiano torinese, i risultati parlano per Massara, cresciuto al fianco di Walter Sabatini tra Palermo, Roma e Inter prima di consacrarsi, da solo, in tandem con Paolo Maldini, dal 2019, in una coppia che, in pochi anni, ha riportato il Milan sul tetto d'Italia e nell'élite del calcio europeo.

Ecco perché il rossonero Massara piace alla Juventus — Ma la Juventus si è interessata a Massara soprattutto per come sia riuscito ad ottenere questi risultati. Massara è un D.S. abile nell'esplorare mercati alternativi, come la Ligue 1, nonché nel capitalizzare al massimo il prezioso lavoro di scouting. Prendendo calciatori il cui valore si moltiplica nel corso degli anni.

Con Massara direttore sportivo della Juventus, insomma, niente più operazioni alla Gonzalo Higuaín o Cristiano Ronaldo, ma si andrebbe su un calciomercato sostenibile e proiettato al futuro. La strada, insomma, che la 'Vecchia Signora' aveva già iniziato a intraprendere ultimamente.

Questo, però, è quanto risulta a noi di 'PianetaMilan.it' — Massara ha quel tipo di curriculum. Alla Juventus, poi, piace perché lavora sodo mantenendo un basso profilo e si espone pochissimo ai media. Il fatto, poi, che il dirigente del Milan sia amico di Massimiliano Allegri, con cui ha giocato in Serie A a Pescara all'inizio degli anni Novanta, è un dettaglio.

Non si sa, infatti, se l'allenatore guiderà ancora la Juve nella prossima stagione. La coppia Allegri-Massara potrebbe però funzionare bene. Secondo quanto risulta a noi di 'PianetaMilan.it', però, lo ribadiamo, Massara non è in rottura con la proprietà del Milan e, pertanto, la società non ha alcuna intenzione di lasciarlo andare via. Né lui ha mai palesato la volontà di cambiare aria. Milan, Gullit 'sponsor' di De Ketelaere: la sua convinzione >>>

