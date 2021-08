Calciomercato Milan – Massara insiste con il Nancy per Warren Bondo

Il Milan è sempre molto attento sul mercato alla ricerca di nuovi giovani talenti. Uno di questi risponde al nome di Warren Bondo del Nancy

Il Nancy ha rifiutato, nonostante Bondo abbia un contratto in scadenza nel 2022. I francesi, infatti, valutano il giovane gioiellino non meno di 2 milioni di euro. Il Milan è particolarmente interessato al ragazzo ed è deciso ad avanzare una nuova offerta nelle prossime settimane. Dal canto suo, Bondo ha scelto i rossoneri e sarebbe ben felice di vestire la maglia del Diavolo. E la sua volontà, alla fine, potrebbe risultare decisiva. Ilicic, James Rodriguez e non solo: ecco le news di oggi sul mercato del Milan.