Calciomercato Milan – Massara pesca in Belgio: occhi sul talento Godts

Il Milan si è messo sulle tracce di un giovane talento che gioca in Belgio, Mika Godts, che piace molto a Frederic Massara

Nonostante molti rumors ritengano che il Milan non debba più intervenire sul mercato, negli ultimi giorni sono stati parecchi i nomi accostati alla società rossonera. Tra questi spicca senza dubbio quello di Mika Godts , giovanissimo talento che milita nel Genk e sul quale avrebbe messo gli occhi Frederic Massara .

Milan, piace Mika Godts del Genk

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, nonostante la notizia fosse stata già data alcuni giorni fa dal De Telegraaf, il classe 2005 non vorrebbe estender il proprio contratto con il club belga. Su di lui ci sarebbero anche Borussia Dortmund e Ajax, con gli olandesi che avrebbero già presentato una proposta, declinata dal Genk. Il Milan è stanco e non corre più: che succede? Le cause del crollo rossonero >>>