Calciomercato Milan – I rossoneri fanno sul serio per Thuram: il punto

Marcus Thuram è un obiettivo concreto del Milan in questo calciomercato estivo. Può arrivare a zero, ma c'è da trattare sull'ingaggio. Ecco il punto

Il Milan fa sul serio per Marcus Thuram in questo calciomercato estivo. Lo ha riferito 'Tuttosport' oggi in edicola. L'attaccante francese, classe 1997, figlio dell'ex Juventus e Parma Lilian, è uno dei profili fortemente seguiti dai rossoneri per rinforzare il proprio reparto d'attacco.