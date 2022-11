Calciomercato – Il Milan prova a beffare Inter e Juventus per Thuram

Il Milan starebbe provando a superare Inter e Juventus nella corsa per accaparrarsi le prestazioni dell'attaccante francese Marcus Thuram

Fabio Barera

Negli scorsi giorni erano trapelate voci sul forte interessamento dell'Inter per Marcus Thuram, attaccante in forza al Borussia Mönchengladbach. Il francese in questi giorni è impegnato nei Mondiali di Qatar 2022, ma inevitabilmente gli spifferi di calciomercato che lo riguardano arriveranno anche a lui.

Thuram sarebbe in scadenza di contratto a fine stagione con il club in cui milita e molte società, italiane e non solo, si sono messe sulle sue tracce, anche perché è comunque un profilo interessante. Si tratta di un ragazzo giovane, fisico e soprattutto che ha già segnato parecchi gol in questo avvio di stagione.

Milan, tante pretendenti per Marcus Thuram — Proprio per questi motivi Marcus Thuram sarebbe finito nel mirino anche del Milan, che da diverse stagioni cerca un attaccante giovane da affiancare ai più esperti Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic. I rossoneri ci hanno già provato con Pietro Pellegri e Marko Lazetic, e in precedenza anche con Lorenzo Colombo, ma li hanno ritenuti ancora acerbi.

A riferire dell'interessamento del Milan per il figlio d'arte è Sky Sport, che rivela come il Diavolo stia lavorando sotto traccia per beffare i due club italiani su di lui, Inter e Juventus. Il pericolo Bayern Monaco rimane comunque alla finestra e non sarà una contendente facile da superare. Aouar o Ziyech? Maldini pensa ad un terzo nome per gennaio >>>