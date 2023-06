Calciomercato Milan – Pioli in pressing su Thuram: decisione a breve

Via libera al cambiamento, adesso. Se Thuram arrivasse al Milan in questo calciomercato estivo, guadagnerebbe la stessa cifra di Leão, intorno ai 5 milioni di euro netti all'anno, forse anche qualcosa di più. Quando si potrà sapere se il figlio di Lilian, ex difensore di Parma e Juventus in Serie A, accetterà la corte del Diavolo. La fine di giugno, quasi sicuramente, farà capire l'orientamento dell'attaccante.

Tutti pensavano che sarebbe successo molto prima. Il Milan ha puntato forte su Thuram già dalle prime ore della gestione di Geoffrey Moncada e ha capito, secondo il quotidiano sportivo nazionale, di aver fatto breccia nel ragazzo. L'ex numero 10 dei 'Fohlen', poi, ha chiesto alcuni giorni di tempo per pensare, ma nessuno pensava che sarebbero diventati due settimane. E si rischia di dover aspettare ancora.

Ingaggio top, la fiducia del tecnico, un progetto su lui e Leão — Il Milan gli ha offerto un ingaggio da top player: non all'altezza della proposta del PSG ma comunque molto importante. Poi il tecnico Stefano Pioli, nei giorni scorsi, ha chiamato Thuram prospettandogli il progetto rossonero. Infine, da non sottovalutare l'effetto 'nobiltà' (Thuram vuole un club prestigioso e il Milan, in questo, è secondo a pochissimi) e il minutaggio. Il Diavolo, infatti, garantirebbe a Thuram ampio spazio. Si giocherà il posto con Giroud, ma possono anche giocare in coppia. E poi i rossoneri sono pieni di francesi!

La variabile principale è rappresentata dal PSG. I parigini non hanno ancora ufficializzato Luis Enrique come allenatore, sono nel pieno del caso Kylian Mbappé e, dietro la porta, ci sono molte trattative in entrata e in uscita. Insomma, situazione non facile da gestire. Attenzione, però, perché sicuramente il passaggio da Julian Nagelsmann, grande candidato alla panchina del PSG fino a qualche giorno fa, a Luis Enrique può cambiare lo scenario. Era il tecnico tedesco, infatti, lo sponsor principale di Thuram.

Se il fascino (economico) del PSG può essere capito, con il RB Lipsia, altro club interessato a Thuram, il Milan lotta almeno alla pari. Il Diavolo, dunque, ha concluso 'La Gazzetta dello Sport', crede di poter prendere il giocatore. Gli attaccanti sulla lista dei rossoneri sono molti ma, ad oggi, il Milan aspetta Thuram. Il quale, probabilmente, come ha fatto con Pioli, parlerà prima con il nuovo tecnico del PSG e poi a giorni deciderà.

Una cosa è certa: il progetto del Milan lo ha affascinato (da piccolo tifava per il Diavolo di Andriy Shevchenko) ed anche per questo ha preso tempo. Ancora qualche giorno per capire se avrà deciso di sposare la causa di Pioli. Di Marzio: "Ecco l'obiettivo del Milan" >>>