Calciomercato Milan – Il Diavolo pensa a Thuram. Ma quanta concorrenza

Marcus Thuram è nel mirino del Milan per il prossimo calciomercato estivo. Lo ha ricordato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, evidenziando come il nome dell'attaccante francese, classe 1997, in passato vicinissimo all'Inter, sia stato accostato ai rossoneri. I quali, come noto, sono a caccia di attaccanti visto che cederanno Ante Rebić e Divock Origi.