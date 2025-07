Calciomercato Milan, Marchetti: “Ultimo tentativo per Doué prima di Pubill”

Gli uomini mercato del Milan sono costantemente al lavoro, con Igli Tare in prima linea. L'obiettivo prioritario, molto complicato, è quello di acquistare due terzini, uno per fascia, in tempo per la tournée. La partenza della squadra per Singapore, prima tappa del tour estivo, è prevista per sabato pomeriggio. Si riuscirà in quest'impresa?