Marchetti: “Milan, difficile per Thiaw”. Intanto lui si allena da solo

Luca Marchetti di 'Sky Sport', reputa difficile che il Milan concluda l'acquisto di Malick Thiaw. Che oggi non giocherà in amichevole

Secondo quanto scritto da Luca Marchetti , giornalista di 'Sky Sport' esperto di calciomercato , nel suo editoriale per 'TuttoMercatoWeb', il Milan , per questa sessione invernale di trattative, punta sempre Malick Thiaw . Il prezzo, però, che i tedeschi dello Schalke 04 hanno fatto del classe 2001 (circa 10 milioni di euro) è giudicato troppo alto dai dirigenti del Milan. L'operazione, dunque, per Marchetti "è veramente difficile da chiudere".

Come riferito, però, dal collega tedesco Andreas Ernst, corrispondente dello Schalke 04 per 'Funke Sport', Thiaw, al momento, si trova a Colonia con la squadra di Gelsenkirchen. Visto che, alle ore 13:00, ci sarà un'amichevole proprio contro la compagine di Bundesliga. Thiaw, però, non prenderà parte al match: stamattina si è allenato da solo in quanto "leggermente acciaccato". O forse dietro c'è dell'altro? Milan, rinforzo a sorpresa a centrocampo? Le ultime news di calciomercato >>>