Calciomercato Milan – Thiaw, lo Schalke 04 spara alto: le ultime news

Le ultime news di calciomercato sul Milan: per Malick Thiaw c'è distanza, ampia, con lo Schalke 04. Ma i rossoneri ci riproveranno. Il punto

Daniele Triolo

Il Milan dovrà combattere per arrivare, in questa sessione di calciomercato invernale, a Malick Thiaw, difensore centrale classe 2001 dello Schalke 04. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' questa mattina in edicola. Ieri, infatti, il summit telefonico tra Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, e i colleghi del club della Ruhr ha avuto l'effetto di una doccia gelata per il Diavolo.

Per Thiaw, infatti, Nazionale Under 21 tedesco sul quale gli scout del Milan sono pronti a giurare, la società di Via Aldo Rossi aveva messo in conto di spendere al massimo 6 milioni di euro. La richiesta, invece, dello Schalke 04 per privarsi del suo gioiello è stata di 10. La distanza, dunque, tra le parti c'è ed è ancora molto ampia. Nonostante il gradimento espresso dal calciatore, rappresentato da Gordon Stipic, lo stesso agente di Hakan Çalhanoğlu.

In apparenza, ha sottolineato la 'rosea', il verdetto di ieri, con la scadenza del mercato fissata per lunedì alle ore 20:00, chiuderebbe le porte ad un qualsiasi accordo. Tuttavia va ricordato come lo Schalke 04 militi nella seconda serie tedesca e come il ragazzo abbia già ormai maturato l'idea di trasferirsi a Milano. Stipic, dunque, tornerà alla carica con i 'Königsblauen' per ottenere un forte sconto: oppure, per incentivare una formula che aiuti il Milan nell'acquisto.

Non sono da escludere, quindi, nuovi tentativi per Thiaw da parte del Milan. Anche se, ha evidenziato il quotidiano sportivo nazionale, il Diavolo non intende alzare la proposta recapitata ieri a Gelsenkirchen. L'eventuale arrivo del giocatore in rossonero, infatti, è visto più in prospettiva che come necessità nell'immediato. Milan, rinforzo a sorpresa a centrocampo? Le ultime news di calciomercato >>>

