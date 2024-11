Mercato Milan - Vittek: "Marcelli voleva il Diavolo. Kirovski è venuto e ..."

"Il rappresentante del Milan, braccio destro di Zlatan Ibrahimovic e responsabile della squadra Under 23, è venuto personalmente in Slovacchia. L'interesse per Marcelli era davvero grande. Nino era in cima alla loro lista. Ci hanno fatto un'offerta ufficiale, ma nonostante la sua giovane età, anche noi lo stimiamo e non volevamo cederlo così facilmente. Naturalmente anche Nino era interessato a partire. Una volta che arriva il Milan tremano un po' tutti. Forse lui stesso lo sperava. Tuttavia, dal punto di vista finanziario, l’offerta non era così interessante da permetterci di accettare. Nino però ha le carte in regola per essere sempre nel mirino di un club del genere, e non solo del Milan".