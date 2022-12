Calciomercato – Dalla Spagna: “Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr: le cifre”

Cristiano Ronaldo, accostato al Milan da 'rumors' di calciomercato, sembra invece diretto all'Al-Nassr, in Arabia Saudita. Stipendio da re

Daniele Triolo

Cristiano Ronaldo, fuoriclasse portoghese classe 1985, non giocherà con il Milan a partire dalla sessione di calciomercato del prossimo gennaio. Questo nonostante alcuni 'rumors' lo avessero accostato al club di Via Aldo Rossi nelle scorse settimane. Anzi, a quanto pare non giocherà neanche più in Europa.

Secondo quanto riferito, infatti, in giornata da 'MARCA', popolare quotidiano sportivo iberico, CR7 avrebbe ceduto al ricco corteggiamento dell'Al-Nassr. Gli sceicchi dell'Arabia Saudita sono pronti a ricoprire Cristiano Ronaldo di soldi al fine di ritornare a vincere in patria (il titolo manca dal 2019) e cominciare a diventare grandi anche fuori dai confini nazionali.

Dal 1° gennaio 2023, secondo i colleghi spagnoli, dunque, CR7 dovrebbe vestire la maglia dell'Al-Nassr: contratto fino al 30 giugno 2025, per un ingaggio, complessivo, di 200 milioni di euro bonus inclusi! Cifra pazzesca, sebbene per uno dei tre calciatori più forti al mondo, nonostante sia un po' in avanti con l'età.

Nell'Al-Nassr militano, attualmente, David Ospina (ex portiere del Napoli), Luiz Gustavo (centrocampista brasiliano che ha giocato anche nel Bayern Monaco, nel Wolfsburg e nell'Olympique Marsiglia), Vincent Aboubakar (camerunense, autore del gol che è valso la storica vittoria contro il Brasile ai Mondiali) e anche Talisca, vecchia promessa del Benfica, poi emigrato in cerca di dollari. L'allenatore? Il francese Rudi Garcia, ex Roma.