Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Asensio vicino all’Aston Villa”

Marco Asensio , uno degli obiettivi del Milan per il calciomercato estivo, si allontana dai rossoneri e, al contrario, si avvicina sensibilmente all' Aston Villa , squadra di Premier League allenata dal manager basco Unai Emery . Lo riporta l'edizione odierna di 'MARCA'.

Emery ha preso in corsa l'Aston Villa, risollevandolo dalla zona retrocessione fino alla qualificazione in Conference League e, adesso, punta a rinforzi importanti per la squadra di Birmingham. L'ex allenatore di Siviglia, PSG e Villarreal, infatti, è in forte pressione su Asensio.