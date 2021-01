Calciomercato Milan – Mandzukic, tanta voglia di Milanello | News

Calciomercato Milan: le ultime su Mandzukic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Mario Mandzukic al Milan? Dopo la partita di domani sera a Cagliari, come riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il Milan prenderà una decisione definitiva sull’ingaggio del centravanti croato.

Le riflessioni sull’eventuale arrivo dell’ex juventino in rossonero sono proseguite nei giorni scorsi ed andranno ancora avanti, così come i contatti con il giocatore e con chi lo rappresenta. Mandzukic, che attualmente si sta allenando a Zagabria, secondo il quotidiano torinese avrebbe una voglia matta di sbarcare a Milanello e di mettersi nuovamente in gioco, in Italia, in una realtà competitiva.

L’accordo sul contratto potrebbe essere trovato facilmente, con un ingaggio non superiore ai 2 milioni di euro netti per i prossimi 6 mesi. Con un’opzione di rinnovo se le cose dovessero andare bene. TUTTE LE NEWS PIÙ IMPORTANTI SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>