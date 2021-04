Calciomercato Milan – Mandzukic, rinnovo difficile. Ora servono i gol

Finalmente Mario Mandzukic è tornato ad allenarsi in gruppo: il croato si gioca in questo finale di stagione la conferma al Milan

Salvatore Cantone

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul futuro di Mario Mandzukic al Milan. L'attaccante, nella giornata di ieri, si è finalmente allenato in gruppo, e quindi probabilmente sarà a disposizione per la partita di Parma. Deficitario fino a questo momento il rendimento dell'ex Juventus, cheha giocato solo 157 minuti in maglia rossonera. Una sola partita da titolare: quella al Marakana contro la Stella Rossa.

Dopo quella partita Mandzukic ha avuto dei problemi muscolari e si è ripreso soltanto adesso. Adesso inizia la seconda fase. Il croato deve convincere il Milan a tenerlo anche nella prossima stagione. L'attaccante è un tipo orgoglioso e vuole dimostrare di meritare l’ingaggio che ha avuto, un milione e ottocentomila euro per sei mesi. Se riuscisse a segnare con continuità in queste ultime partite potrebbe sperare concretamente nella permanenza in rossonero.

Ricordiamo che il Milan ha sottoscritto con Mandzukic un contratto che prevede un rinnovo (non automatico) in caso di qualificazione in Champions League. Insomma, il croato dovrà vincere questa ennesima sfida e giocarsi il posto sulla fascia sinistra con Rafael Leao, Hauge e Rebic. Ci riuscirà? Poche settimane e sapremo.