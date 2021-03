Calciomercato Milan – Mandzukic, la verità sull’opzione di rinnovo | News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Mario Mandzukic avrà dieci partite di tempo per guadagnarsi sul campo la stagione 2021-2022

Il quotidiano 'Tuttosport' in edicola questa mattina ha parlato di Mario Mandzukic , centravanti del Milan , protagonista delle cronache di calciomercato delle ultime ore ma non soltanto. Ma andiamo per ordine. Mandzukic, anche ieri, ha lavorato a parte a Milanello : infortunato da più di un mese, spera di poter tornare in gruppo, a disposizione del tecnico Stefano Pioli , quanto prima. Anche perché dalle ultime dieci partite di Serie A dipenderà il suo futuro professionale e la sua conferma a Milano.

Si pensava che nel contratto di Mandzukic con il Milan fosse presente, infatti, un'opzione di rinnovo automatico per la stagione 2021-2022 nel caso in cui il Diavolo, al termine di questa stagione, centrasse la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. In realtà, ha evidenziato il quotidiano torinese, tale clausola di rinnovo è esercitabile dal Milan in via unilaterale ma non è previsto che scatti in via automatica al raggiungimento di un posto in Champions da parte dei rossoneri di Pioli. Tutto aperto, quindi, per Mandzukic in vista del prossimo calciomercato estivo del club di Via Aldo Rossi.