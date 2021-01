Calciomercato Milan – Mandzukic, la convivenza con Ibra è possibile

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Mandzukic insieme a Ibra

CALCIOMERCATO MILAN NEWS –Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sul possibile ingaggio da parte del Milan di Mario Mandzukic. Il croato ha 34 anni, e dunque non rientra propriamente nei parametri di Elliott, ma l’occasione è ghiotta, visto che i rossoneri sono al primo posto in campionato. L’arrivo di Mario potrebbe essere un colpo importante per la corsa scudetto.

Le qualità di Mandzukic sono fuori discussione, e i costi sembrano essere alla portata del club rossonero Di sicuro il croato darebbe ancora più personalità ad un gruppo comunque molto giovane. Inoltre la convivenza con Ibrahimovic non sarebbe un problema, anche in campo: l’ex Juventus ha le caratteristiche giuste per convivere con lo svedese, così come è successo in passato con Gonzalo Higuain ai tempi di Allegri.

L’unico aspetto che preoccupa il Milan è quello relativo alle condizioni fisiche del giocatore. E’ anche vero, però, che Mandzukic ama le grandi sfide e questa occasione sarebbe troppo grande per lui per non sfruttarla a dovere. L’attaccante, dopo essere stato per tanto tempo fermo, non vede l’ora di tornare a giocare e di rimettersi in gioco. Calciomercato Milan: affondo per Tomori. VAI ALLA NOTIZIA>>>