Calciomercato Milan – Difensore, affondo per Tomori: le ultime | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: affondo per Tomori

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto sul mercato in entrata del Milan. Ieri è stato il giorno di Soualiho Meité, che ha firmato con il club rossonero dopo aver sostenuto le visite mediche. Il centrocampista per il momento si legherà al Diavolo per 6 mesi, ma ha già sottoscritto il contratto sino al 2024 in caso di riscatto. 500 mila euro per il prestito e altri 8,5 milioni di euro nel caso di riscatto a titolo definitivo. In più possibili altri 1,5 milioni di bonus.

Ora il mirino si sposta per acquistare il difensore centrale. Contatti sempre più avanzati con il Chelsea per FIkayo Tomori. Si tratta sul costo della cessione per i prossimi mesi: offerto 1 milione, richiesta 3. Per il riscatto si parla addirittura di 30 milioni di euro, ma il tema verrà approfondito all’inizio della prossima settimana. E’ un pupillo di Frank Lamapard, che vuole mandarlo in prestito per farlo giocare con continuità. Tomori, infatti, in questa stagione ha giocato pochissimo, e dunque in questo modo il classe 1997 non può crescere. Abbandonato, almeno per il momento, Simakan, visti i problemi al ginocchio. Calciomercato Milan: rompe con il Real Madrid. Maldini ci pensa. VAI ALLA NOTIZIA>>>