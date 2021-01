Calciomercato Milan – Mandzukic, il club lo presenta così (Video)

Ultime Notizie Calciomercato Milan: il video di Mandzukic

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Da ieri è arrivata l’ufficialità. Mario Mandzukic è un nuovo giocatore del Milan. Il croato ha già rilasciato alcune dichiarazioni al canale ufficiale del club: “Sono sempre pronto e nell’ultimo periodo mi sono allenato tanto. Chi mi è vicino sa quanto mi sia impegnato per tornare a giocare in un grande club e poter lottare per vincere trofei. Quindi il Milan non si deve preoccupare”.

Il Milan, comunque, nella giornata di oggi, ha pubblicato il consueto video di presentazione dei nuovi acquisti sui propri account social. Mandzukic sembra molto carico per l’inizio di questa nuova avventura. Ecco il video.

Calciomercato Milan: la richiesta del Barcellona per Junior Firpo. VAI ALLA NOTIZIA>>>