Calciomercato Milan – Mandzukic ha pochissime possibilità di conferma

Il prossimo calciomercato non vedrà il riscatto di Mandzukic da parte del Milan. Il croato lascerà sicuramente la squadra rossonera.

Arrivato al Milan nel corso dell'ultima sessione di calciomercato (quella di gennaio), Mario Mandzukic ha deluso le pur basse aspettative. Il croato classe 1986 è stato praticamente sempre infortunato. Il suo contratto è in scadenza a giugno e contrariamente a quanto si pensava, non c'è nessuna clausola di rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions League. È il Milan che, in caso di arrivo tra le prime quattro, potrebbe decidere di rinnovargli il contratto per un altro anno. Secondo Claudio Raimondi, però, le possibilità che questo accada sono minime, se non nulle. Il Milan preferirà investire su un altro attaccante, più giovane e pronto. Vlahovic il preferito del Milan. La Fiorentina chiede Rafael Leao? Le ultime >>>