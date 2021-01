Calciomercato Milan – Mandzukic e Tomori ad un passo: le ultime | News

Calciomercato Milan: ecco Mandzukic e Tomori per Pioli

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Mario Mandzukic e Fikayo Tomori sono molto, molto vicini a vestire la maglia del Milan in questo mercato di gennaio. Lo ha riferito la redazione di ‘TuttoMercatoWeb‘.

MANDZUKIC – Il Milan ha sciolto, positivamente, le riserve sull’attaccante croato, classe 1986. Nonostante non giochi una gara ufficiale da dieci mesi, i rossoneri hanno deciso di puntare, con decisione, su Mandzukic, svincolatosi nello scorso luglio dai qatarioti dell’Al-Duhail. Per lui, pronto un contratto di sei mesi con opzione di rinnovo per la stagione 2021-2022.

TOMORI – Non solo Mandzukic, però, nei pensieri del Diavolo. Il Milan in queste ore sta accelerando anche per l’acquisto del difensore e ha praticamente definito l’accordo con il Chelsea per l’arrivo di Fikayo Tomori, centrale canadese naturalizzato inglese, classe 1997, in prestito fino a fine stagione.

Il club rossonero conta di avere entrambi a disposizione per i primi giorni della prossima settimana. Due rinforzi di assoluta qualità per Pioli. TUTTE LE NEWS PIÙ IMPORTANTI SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>