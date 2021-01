Calciomercato Milan – Di Marzio: “Passi avanti per Mandzukic” | News

Calciomercato Milan: l’arrivo di Mandzukic è dietro l’angolo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Mario Mandzukic è ad un passo dal vestire la maglia del Milan. Lo ha riferito, attraverso il suo sito web ufficiale, il giornalista Gianluca Di Marzio, notoriamente esperto di calciomercato.

Sono stati fatti, infatti, passi in avanti nella trattativa che dovrebbe portare, nelle prossime ore, l’attaccante croato alla corte di Stefano Pioli. Nelle scorse ore le parti si sono aggiornate nuovamente e sono emersi segnali positivi per il buon esito dei negoziati.

Gli agenti di Mandzukic, classe 1986, svincolato dopo l’ultima esperienza in Qatar con l’Al-Duhail, stanno attendendo l’ok definitivo da parte del Milan. L’accordo tra il club di Via Aldo Rossi e Mandzukic? Sei mesi di contratto con possibile opzione di rinnovo.

Un’opzione legata, soprattutto, alle presenze che l’ex Juventus collezionerebbe da qui al termine della stagione ed all’eventuale qualificazione del Milan alla prossima Champions League. Mandzukic, ha concluso Di Marzio, in questo momento si trova ancora a Zagabria, ma si sente pronto, mentalmente e fisicamente. ad affrontare questa nuova avventura in rossonero.

Anche il calciatore attende anche lui il via libera per il suo ritorno in Serie A.