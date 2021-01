Calciomercato Milan – Manduzkic in rossonero: c’è il sì del croato | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: ore decisive per Mandzukic

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Sono ore molto calde per Mario Mandzukic. Dalla giornata di ieri, infatti, si parla di un possibile ingaggio da parte del Milan. Proposto dall’agente Branchini, Maldini e Massara stanno pensando se far ritornare in Italia l’ex Juventus.

Secondo quanto scritto dal corriere.it, Il Milan starebbe pensando di proporre un contratto di sei mesi con eventuale opzione per la stagione successiva. Il croato avrebbe dato già ok al trasferimento. Ricordiamo, però, che Mandzukic non gioca una gara ufficiale da circa dieci mesi, e dunque è normale che ci siano i dubbi sulla sua condizione fisica. LEGGI QUI LA NOSTRA INTERVISTA ESCLUSIVA A FULVIO COLLOVATI >>>