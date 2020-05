Calciomercato Milan – Mandragora tornerà alla Juventus, ma dopo?

CALCIOMERCATO MILAN – Sono moltissimi i nomi accostati al Milan nelle ultime settimane. Uno di questi è quello di Rolando Mandragora, centrocampista dell’Udinese. La Juventus, ex proprietaria del cartellino, si è conservata un diritto di recompra che le permette di riacquistare il giocatore per una cifra di 26 milioni di euro. Come riporta ‘TuttoUdinese’ Mandragora tornerà sicuramente a Torino, ma il suo futuro rimane un rebus. Maurizio Sarri ha intenzione di valutarlo per il centrocampo, ma se dovesse arrivare un’offerta congrua Mandragora potrebbe nuovamente partire.

