Calciomercato Milan – Mandragora, rossoneri pronti a inserirsi: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Il futuro di Rolando Mandragora è un rebus. Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, il centrocampista, salvo sorprese, dovrebbe far ritorno alla Juventus, che ha un diritto di recompra fissato a 26 milioni di euro. Nonostante questo scenario, il giocatore ora in forza all’Udinese difficilmente rimarrà alla Juventus, pronto a cederlo per generare una sostanziosa plusvalenza. Si è parlato molto di un interesse della Roma, ma secondo la ‘Rosea’ anche il Milan si è inserito nelle ultime settimane. I rossoneri stanno pianificando una massiccia rivoluzione, all’interno della quale potrebbe rientrare anche il profilo di Mandragora. Quale sarà il futuro di Saelemaekers? LEGGI QUI PER LE ULTIME >>>

