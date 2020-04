Calciomercato Milan – Saelemaekers torna all’Anderlecht? Le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce ‘voetbalnieuws.be’, Alexis Saelemaekers potrebbe ritornare all’Anderlecht a fine stagione. Il belga ha avuto pochissimo spazio da quando è arrivato in rossonero, collezionando soltanto 31 minuti tra campionato e Coppa Italia. La decisione del Milan sul riscatto è ancora in bilico, poiché bisogna considerare che il Diavolo ha già speso 3,5 milioni di euro per il prestito oneroso. Per riscattarlo completamente bisognerebbe sborsare ulteriori 3,5 milioni. Intanto nessun portiere del Milan potrebbe rimanere per il prossimo anno, continua a leggere >>>

