Calciomercato Milan – Manchester United su Theo Hernandez: il punto

Nonostante stia vivendo un netto calo nel corso delle ultime partite, non si può dire che Theo Hernandez non sia uno dei terzini più forti al mondo. L'ultimo periodo negativo può aver ridimensionato la sua strapotenza, ma non certo il suo talento e la sua classe, che hanno accresciuto il valore del francese.

Milan, clamoroso scambio con il Manchester United

Secondo quanto riferito da calciomercatoweb.it, su Theo Hernandez avrebbe messo gli occhi il Manchester United per le prossime sessioni di calciomercato. I Red Devils avrebbero intenzione di proporre uno scambio al Milan, chiedendo il terzino francese per Diogo Dalot e Anthony Martial, anche perché i rossoneri valutano il loro gioiello non meno di 60 milioni di euro.