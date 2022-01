Calciomercato Milan – Manchester United disposto al prestito di Bailly

Eric Bailly, obiettivo di calciomercato del Milan, potrebbe lasciare i Red Devils in prestito. Rossoneri pronti a prenderlo in questi giorni

Il colpo del Milan in difesa in questa sessione invernale di calciomercato potrebbe essere Eric Bailly. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Bailly, classe 1994, è la prima pista del Diavolo per rinforzare la propria retroguardia, che sarà orfana di Simon Kjær fino al termine della stagione. Bailly, al Manchester United dal 2016, fu acquistato dal Villarreal per 40 milioni di euro. Inizialmente i 'Red Devils' avrebbero voluto privarsene tutelando il proprio investimento.