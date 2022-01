Calciomercato Milan – Rinnovo Kessié, la distanza è troppo ampia

Le ultime news sul calciomercato del Milan: difficile che Franck Kessié possa rinnovare il suo contratto con il club di Via Aldo Rossi

Delicato a tal punto che, secondo il quotidiano generalista, il Diavolo ha già preso il sostituto dell'ivoriano, ovvero Yacine Adli, che è rimasto in prestito al Bordeaux per questa stagione. E per giugno il Milan sta anche valutando, saggiamente, di richiamare in organico, in pianta stabile, anche Tommaso Pobega, che sta facendo benissimo in questa stagione in prestito secco al Torino di Ivan Jurić.