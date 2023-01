Calciomercato Milan – Concorrenza per Malo Gusto: Newcastle interessato

Uno dei nomi accostati negli ultimi mesi al Milan è stato quello di Malo Gusto . Il classe 2003 del Lione è un terzino destro di spinta e il fatto che sia in scadenza al 30 giugno 2024 e che sia così giovane, ne fa un prospetto interessante anche a livello economico per tante squadre.

Milan, concorrenza del Newcastle per Malo Gusto

Sulle sue tracce si era messa anche la Juventus, ma nelle ultime ore, secondo quanto riferito dal portale francese footmercato, si sarebbe inserito anche un club di Premier League, il Newcastle. I Magpies sarebbero pronti a proporre un'offerta importante, per cui se l'affare dovesse andare in porto potrebbero non rimanere speranze per il Milan.