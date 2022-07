Calciomercato Milan – Maldini tratta con il Lille per Renato Sanches

La pista Renato Sanches non è ancora del tutto sfumata per il Milan. Maldini tratta con il Lille per il centrocampista portoghese

La pista Renato Sanches non è ancora del tutto sfumata per il Milan. Maldini tratta con il Lille per il centrocampista portoghese, che piace parecchio nonostante il tentativo di inserimento del PSG. I campioni di Francia, infatti, stando alle parole di qualche giorno fa di Olivier Letang, presidente del Lille, non avrebbero avanzato alcuna offerta ufficiale. Il Milan, invece, non solo ha presentato delle offerte ma ha anche l'accordo con Renato Sanches.