Calciomercato Milan – Maldini su tre calciatori del Real Madrid: le ultime

Calciomercato Milan, Maldini pronto ad un triplice colpo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Paolo Maldini, direttore tecnico del club rossonero, è scatenato. La leggenda del Milan, infatti, vorrebbe rinforzare adeguatamente, nel prossimo mercato di gennaio, la rosa a disposizione del tecnico Stefano Pioli.

L’obiettivo, dichiarato, è quello di blindare il piazzamento in Champions League del Milan per la stagione 2021-2022. Ecco perché Maldini è pronto ad infiammare il calciomercato invernale del Milan con un triplice colpo dal Real Madrid, club amico del Diavolo e con cui sono già in piedi i dialoghi per la conferma di Brahim Díaz a Milano.

Secondo quanto riferito, in Spagna, da ‘todofichajes.com‘, il Milan avrebbe messo nel mirino il difensore Nacho Fernández, classe 1990, l’esterno offensivo destro Lucas Vázquez, classe 1991, entrambi spagnoli e, soprattutto, il centravanti serbo Luka Jović, classe 1997, chiuso a Madrid da Karim Benzema e che, in rossonero, sarebbe sia il vice sia la spalla di Zlatan Ibrahimović.

Il popolare sito web iberico spiega come i rossoneri cercheranno di ottenerne almeno due su tre, con Jović prima scelta. La formula per il serbo? Il prestito fino alla fine della stagione. CALCIOMERCATO MILAN, MALDINI PRONTO AD UN ALTRO GRANDE COLPO >>>