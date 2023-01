Milan, Maldini: “Rinnovo Leao? Le parti lo vogliono, volontà comune”

Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha svelato come stanno le cose sul rinnovo di Rafael Leao prima di Milan-Torino di Coppa Italia

Paolo Maldini , direttore tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'SportMediaset' prima di Milan-Torino , partita degli ottavi di finale della Coppa Italia 2022-2023 . Interrogato sulla possibilità che Rafael Leao rinnovi il suo contratto con il Diavolo, attualmente in scadenza il 30 giugno 2024 , Maldini ha risposto quanto segue.

"Ci stiamo sentendo, ci sono le videochiamate e non dobbiamo incontrarci per forza di persona. Cercheremo di arrivare a una soluzione. Le due parti sembra che lo vogliano e ora vogliamo provare di riuscire a chiudere. Come abbiamo tentato di fare nell’ultimo anno e mezzo dove poi sono successe molte cose: la nostra volontà c’è e quella del giocatore sembra che ci sia".