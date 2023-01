Maldini: “Rinnovi Leao e Bennacer, ecco come stanno le cose”

Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' prima di Milan-Torino, ottavi di finale di Coppa Italia

Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'SportMediaset' prima di Milan-Torino, partita degli ottavi di finale della Coppa Italia 2022-2023 che si svolgerà alle ore 21:00 allo stadio di 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan, le dichiarazioni di Maldini sul calciomercato e non solo — Sulla Coppa Italia come obiettivo stagionale: “Milan ambizioso su tutte e quattro le competizioni? Sì, campionato e Champions League hanno occupato la prima parte della stagione e ora siamo concentrati sulla Coppa Italia".

Sull'ultima Coppa Italia vinta nel 2003: "Assolutamente sì, è un trofeo importante che forse in passato non è stato trattato come tale. Io personalmente mi ricordo quando l’abbiamo vinta, 20 anni fa, tre giorni dopo la vittoria della Champions. Ma penso che in questi 20 anni abbia assunto un valore maggiore.

Su Charles De Ketelaere: "È un giocatore di 21 anni, giovane, con un contratto di cinque anni e sul quale è stato fatto un progetto a lunga scadenza. Non si può pensare che una partita di Coppa Italia a gennaio sia l’ultima spiaggia. Questo credo che sia sbagliato, dobbiamo essere equilibrati. L’abbiamo visto tante volte, e la questione Tonali penso che abbia insegnato tanto a tanti. Dobbiamo aspettare questi giocatori giovani che comunque hanno bisogno di trovare qualcosa di diverso rispetto a quello che hanno avuto prima di arrivare al Milan".

Sul mercato rossonero e la linea della sostenibilità: "Da questa linea non ci scostiamo perché ci siamo dati una direzione sostenibile. Ci sentiamo competitivi, siamo campioni in carica, abbiamo ancora quattro competizioni da giocare e quindi non faremo grandi investimenti e nel mercato invernale non faremo praticamente niente".

Su un possibile acquisto in porta: "No, abbiamo fiducia in Tatarusanu che ha giocato ottime partite, abbiamo Mirante e abbiamo preso Vásquez. Non c’è nessun’altra operazione in vista"

Sul rinnovo di Ismaël Bennacer: "Assolutamente sì, penso che lo faremo nelle prossime 24-36 ore"

Su quello di Rafael Leao: "Ci stiamo sentendo, ci sono le videochiamate e non dobbiamo incontrarci per forza di persona. Cercheremo di arrivare a una soluzione. Le due parti sembra che lo vogliano e ora vogliamo provare di riuscire a chiudere. Come abbiamo tentato di fare nell'ultimo anno e mezzo dove poi sono successe molte cose: la nostra volontà c'è e quella del giocatore sembra che ci sia. Noi quest'anno abbiamo puntato sui rinnovi della nostra base di giocatori, costruita con la prima campagna acquisti del 2019 e hanno rinnovato praticamente tutti. C'è da dire che tutti quelli che volevano rinnovare hanno rinnovato".