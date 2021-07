Calciomercato Milan – Maldini: “Rinnovo Kessié? Ci stiamo lavorando”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022. I rossoneri vogliono rinnovarlo

Daniele Triolo

I quotidiani sportivi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, si soffermano sulla situazione di Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano, classe 1996, andrà infatti in scadenza di contratto con il club di Via Aldo Rossi il prossimo 30 giugno 2022. E, al momento, non c'è ancora un'intesa tra le parti per prolungare tale accordo.

Il Milan vorrebbe evitare di ripetere i casi Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, accasatisi a parametro zero rispettivamente al PSG ed all'Inter. I rossoneri vogliono blindare il 'Presidente', ritenuto elemento imprescindibile per la formazione di Stefano Pioli. Dovranno, però, salire con la proposta economica.

Kessié, attualmente, percepisce 2,2 milioni di euro. Il Diavolo, in prima istanza, ha offerto un nuovo contratto di quattro anni, fino al 30 giugno 2025, da 4 milioni di euro netti a stagione. Per George Atangana, procuratore di Kessié, non sono però sufficienti. Ne serviranno circa 6 affinché il centrocampista degli 'Elefanti' ivoriani apponga la sua firma sul nuovo accordo con il Milan.

Ed i rossoneri sono entrati nell'ottica delle idee di compiere un sacrificio economico per lui. Lo ha confermato, pur senza fornire molti dettagli, il direttore tecnico Paolo Maldini. Presente ieri negli studi di 'DAZN' per la compilazione del calendario della Serie A 2021-2022, l'ex capitano rossonero ha parlato anche della trattativa di calciomercato tra Milan e Kessié per il rinnovo del contratto.

"Se nel futuro del Milan c'è ancora Kessié? Certo - ha risposto Maldini -: per il rinnovo ci stiamo lavorando ...". L'auspicio è quello di chiudere la pratica prima della fine del mercato estivo e, di conseguenza, non portarla fino all'inizio del prossimo campionato. Milan, torna Brahim Díaz: ecco la formula del trasferimento >>>