Calciomercato Milan – Maldini-Ricci: pericolo Inter. La situazione

Calciomercato Milan, per Daniel Maldini e per Samuele Ricci c'è il pericolo Inter. 'Tuttosport' parla degli obiettivi nerazzurri. Il punto

Calciomercato Milan , i rossoneri continuano a lavorare in vista di gennaio. La rosa del Diavolo sembra comunque corta soprattutto a livello di alternative. Per questo la dirigenza potrebbe puntare a qualche colpo invernale per mettere a punto il Milan . Ecco le ultime novità sul calciomercato del Milan . Per Daniel Maldini e Samuele Ricci c'è il pericolo Inter.

Calciomercato Milan - Maldini, torna il rischio Inter. E occhio anche a Ricci

Come scrive 'Tuttosport' in edicola questa mattina, l'Inter sarebbe alla ricerca di tre i profili italiani. In difesa i fari sono puntati su Nicolò Bertola, difensore centrale dello Spezia fresco di esordio con l’Under 21, a centrocampo piace tantissimo Samuele Ricci, play del Torino, mentre in attacco viene seguito Daniel Maldini monitorato recentemente dal vivo proprio dallo stesso Ausilio. Per quanto riguarda quest’ultimo, va ricordato come il Milan abbia comunque l’ultima parola sulla futura cessione: il club rossonero può riportare a casa Daniel pareggiando l’offerta ricevuta dal Monza (oltre a questo, gode pure del 50% sulla rivendita). Idea più solida quella di Ricci, potrebbe arrivare al posto di Asslani, ma sono casi da valutare. Voci di calciomercato che si incrociano col Milan, visto che anche i rossoneri potrebbero essere interessati sia a Maldini che a Ricci. LEGGI ANCHE: Monza-Milan, probabili formazioni: Fonseca deciso. Ritorni ed esclusioni eccellenti