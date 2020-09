Calciomercato Milan – Maldini punta un nuovo profilo! / News

Ultime Calciomercato Milan News: Maldini punta Anguissa

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan ridisegna le proprie priorità. I rossoneri volevano prendere un centrocampista, ma con Rade Krunic ancora in rosa c’è modo di fare con calma. Ecco perché si darà priorità all’arrivo di un difensore centrale. Tutto questo, però, non fa altro che allontanare Tiemoue Bakayoko dal ritorno. Il francese non vorrebbe attendere gli ultimissimi giorni di mercato e anche sui social semina indizi: su Twitter ha pubblicato una foto in cui guarda l’orologio: “Non c’è tempo”. Il Chelsea sembra intenzionato a non abbassare le pretese e il Milan non vuole alzare l’offerta da 25,5 milioni. Ecco perché, nel caso in cui poi non fosse possibile arrivare al francese classe 1994, il Milan dovrà avere piani alternativi. Paolo Maldini ha messo nel mirino un nuovo profilo rispetto agli ultimi di cui si è parlato: si tratta di Anguissa, mediano camerunense classe 1995 del Fulham. Lo scorso anno ha giocato in prestito nel Villarreal e la valutazione è di circa 20 milioni. Piace molto e può essere un’ottima soluzione, a un prezzo abbordabile e con il club inglese non intenzionato a fare muro. Oltre a lui, come noto, ci sono i soliti profili. Anguissa, però, potrebbe davvero essere il rinforzo a centrocampo per il Milan, che comunque arriverà tra un po’ di tempo.

PER LE ULTIME SUL DIFENSORE LEGGI QUI >>>

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>