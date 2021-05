Calciomercato Milan – Maldini pronto a prendere il re della Ligue 2

Tra gli obiettivi di calciomercato del Milan c'è anche un giovane talento francese: si tratta di Adli. Ecco tutte le ultime notizie.

Stefano Bressi

L'obiettivo del prossimo calciomercato del Milan sarà quello di alzare il livello qualitativo della rosa rossonera. Ecco perché Paolo Maldini è a caccia di giocatori che siano bravi tecnicamente, nei dribbling e con grande qualità. Che sappiano giocare nello stretto e che abbiano una buona duttilità tattica. Senza dimenticare le condizioni essenziali: costi non troppo alti e gioventù. Identikit di Amine Adli, francese classe 2000 del Tolosa. Con la retrocessione dello scorso anno del club viola, Adli quest'anno si è messo in mostra in Ligue 2, esplodendo. È lui il miglior giocatore del torneo e ovviamente già molti club si sono mossi per lui. Il Milan, però, è in anticipo e non vuole farselo sfuggire.

Una difficoltà potrebbe essere la sua fede calcistica: nonostante sia francese, tifa Barcellona. I blaugrana rientrano tra i club interessati, ma senza particolare concretezza. In questa stagione Adli ha messo a segno 8 gol e 7 assist, che stanno permettendo al Tolosa di giocarsi i play-off per tornare nel massimo campionato, scrive la Gazzetta. Il club del fondo Redbird ha ricostruito puntando sui giovani dopo la delusione della scorsa annata. Tra cui proprio Adli, cresciuto nel Tolosa e portato in prima squadra senza pressioni.

Il suo contratto è in scadenza nel 2022 e questo può sicuramente agevolare un trasferimento. Oltre che del Milan, è nel mirino di club tedeschi e del Marsiglia in Francia. I rossoneri, come detto, si sono mossi con largo anticipo e stanno già intrattenendo contatti sia con il ragazzo che con il club transalpino. Piace molto il fatto che possa fare sia l'esterno destro che il trequartista, oltre alla seconda punta. Volendo, può essere anche adattato a centrocampo sia come esterno che come mezzala.

Ciò in cui pecca un po' è l'atleticità. Ha un fisico un po' troppo debole per poter competere ad alti livelli con degli avversari più piazzati. Altra dota da migliorare, la lucidità sotto porta: crea davvero tanti pericoli, ma ne trasforma molto pochi. La mentalità però è quella giusta: lavora sempre dopo gli allenamenti per migliorare. Ha avuto qualche problema fisico, di pubalgia, ma proprio questa dedizione l'ha aiutato a superare tutto. Ora sta evitando infortuni lavorando sodo. Il costo non può essere alto, trattandosi di un giovane del secondo campionato francese e il Milan spera di acquistarlo per 5 milioni. Il prezzo, però, è destinato a salire.