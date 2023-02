Calciomercato Milan: Maldini-Paok, contatto per un baby talento

Nonostante l'inizio del mercato estivo sia ancora lontano, non mancano le voci intorno a possibili colpi da parte del Milan . I rossoneri, come ormai operano da diversi anni a questa parte, cercano sempre di andare alla ricerca di talenti che possano rendersi utile sia per il presente, ma anche per il futuro. E, in tal senso, Paolo Maldini avrebbe manifestato interesse nei confronti di un talento che milita nel Paok Salonicco.

Stando quanto riportano i colleghi di 'TMW', il direttore tecnico del Milan sarebbe sulle tracce del classe 2003 Giannis Kostantelias, tanto da essere disposto a presentare un'offerta da ben dieci milioni di euro. Maldini avrebbe già avuto un contatto con il direttore dell'area tecnica del Paok José Boto. In ogni caso i rossoneri non sarebbero da soli in questa corsa al talento greco, in quanto sul calciatore ci sono gli occhi del Siviglia e del Salisburgo che hanno presentato, rispettivamente, un'offerta da 10 e 7 milioni di euro. C'è da fare i conti anche con il Paok che chiede una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro per cedere Kostantelias.