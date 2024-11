Calciomercato Milan – Su Maldini mezza Serie A. Intanto il Diavolo…

Calciomercato Milan - C'è la fila per Daniel Maldini! Cosa farà il Diavolo?

Come riportato da Matteo Moretto, esperto di calciomercato, su Relevo, il Monza avrebbe già ricevuto diverse chiamate da parte di club interessati per Daniel Maldini: in particolare, Fiorentina, Napoli, Atalanta e Lazio avrebbero chiesto informazioni. Il Milan, che ha il 50% sulla sua futura vendita, al momento, si legge, non si sarebbe ancora fatto vivo. Ricordiamo che su Maldini ci sono due clausole: una valida per l'estero da 15 milioni e 12 per le squadre italiane. Il Milan, quindi, potrebbe riportare a casa Maldini per 6 milioni di euro.