Calciomercato Milan – Zazzaroni: “Maldini trattava Milinkovic-Savic”

Ivan Zazzaroni svela un retroscena sul calciomercato del Milan: Maldini e Massara erano in trattativa per Milinkovic-Savic

Analizzando la situazione in casa Lazio , il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni , ha scritto nel suo editoriale di oggi un interessante retroscena sul calciomercato del Milan legato al vecchio duo rossonero Maldini - Massara e Sergej Milinković-Savić . "Preciso che la Lazio stava trattando da mesi la cessione di Sergej al Milan per una ventina di milioni. L’uscita di Maldini e Massara, ispiratori del colpo, ha però fatto saltare l’operazione, difficilmente recuperabile".

Calciomercato Milan, Milinković-Savić obiettivo sfumato?

Con l'ingresso in pianta stabile di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani nelle manovre di mercato del Milan, potrebbe essere sfumato l'obiettivo Milinković-Savić, gioiello del centrocampo della Lazio in scadenza di contratto a giugno 2024. Nonostante il cambio direzionale, i tifosi rossoneri si augurano che il classe '95 possa ugualmente approdare a Milanello quest'estate per incantare San Siro con le sue prodezze calcistiche. Tuttavia, come riporta Zazzaroni, ad oggi l'operazione sarebbe piuttosto in salita. Milan, l'algoritmo indica il nuovo bomber >>>